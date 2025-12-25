Das Wetter hat es nicht gut gemeint mit Leo XIV., das erste Weihnachten des neuen Papstes fiel ins Wasser, meteorologisch betrachtet. In Rom regnet es seit Tagen beinahe ohne Unterlass, und entsprechend mit nur 5000 Menschen spärlich besucht war der Petersplatz am Heiligen Abend. Der Papst ließ es sich nicht nehmen, die Unentwegten persönlich zu begrüßen und ihnen dafür zu danken, dass sie trotz der kalten Nässe gekommen seien. Dann zog er sich in den Petersdom zurück, wo er für 22 Uhr die Messe zur Geburt Jesu angesetzt hatte, später als seine Vorgänger und so wie früher. Leo XIV., Amerikaner und Ordensmann, will erkennbar Liturgie und Rituale in ihrer jeweiligen Tradition wieder mehr pflegen, über die sich sein Vorgänger, der spontane Argentinier Franziskus, manches Mal nachlässig hinweggesetzt hat.