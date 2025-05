Mit seinen ersten Auftritten macht Leo XIV. deutlich, dass er einen Mangel an Demut und Glauben für Krisen und Konflikte in der Welt verantwortlich macht – und dass er das ändern will.

Von Marc Beise, Vatikanstadt

Sie kamen zurück an den Ort der Entscheidung, am Morgen danach. Die Sixtinische Kapelle war am Freitagvormittag wieder zurückverwandelt in einen Kirchenraum, die Tische rechts und links waren abgebaut, an denen 133 Kardinäle zuvor ihren Favoriten für das Papstamt auf die Stimmzettel geschrieben hatten, viermal, dann hatte der Amerikaner Robert Francis Prevost die Zweidrittelmehrheit auf seiner Seite. Jetzt also zogen die Kardinäle wieder in den Raum mit den Fresken des Michelangelo ein, zur ersten Messe unter Leitung des neuen Papstes, sozusagen der gedankliche Abschluss des Konklaves.