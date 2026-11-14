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Papst in Lateinamerika„Padre Roberto“ ist zurück in Peru

Lesezeit: 4 Min.

Papst Leo XIV. bekommt einen Zitronenkuchen überreicht von den Ordensschwestern in Chiclayo.
Papst Leo XIV. bekommt einen Zitronenkuchen überreicht von den Ordensschwestern in Chiclayo.
Foto: Vatican Media/Romano Siciliani

Hier war er Missionar und Bischof: Papst Leo XIV. wird in der peruanischen Stadt Chiclayo emotional empfangen. Aber auch ein dunkles Kapitel der Kirche begleitet ihn bis hierher.

Von Elisa Britzelmeier und Annette Zoch, Rom, München

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Der Papst ist endgültig in seiner zweiten Heimat angekommen. Leo XIV. hat auf seiner Südamerika-Reise Peru erreicht, und dort die Stadt, der er sich besonders verbunden fühlt: Chiclayo. Hier, im Norden des Landes, war er viele Jahre Bischof. Hier jubelten den Menschen, bis sie heiser waren, als im Mai 2025 in Rom weißer Rauch aufstieg und der Name des neuen Papstes bekannt gegeben wurde. Hier jubeln sie auch jetzt wieder, wie auf den Videos vom Freitag zu sehen ist: „Der Papst ist chiclayanisch“, rufen die Menschen am Straßenrand. Sie sehen ihn als einen von ihnen. Schon bei seiner Landung war ein Kreischen zu hören wie bei einem Popstar.

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SZ PlusVon Jan Heidtmann

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