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Papst Leo XIV. in FrankreichEin Empfang wie für einen Popstar

Lesezeit: 5 Min.

Der Papst auf der Champs Elysees.
Der Papst auf der Champs Elysees.
ALBERTO PIZZOLI/AFP

700 000 Gläubige nehmen in Paris an der Messe mit Leo XIV. teil - viel mehr als erwartet. Gerade die jungen Franzosen verehren diesen Papst.

Von Oliver Meiler, Paris

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Als er dann endlich da ist und die Champs-Élysées herunterfährt auf seinem Papamobil, im Meer der vielen Fähnchen, im Gekreische der Gläubigen, haben viele schon vier, fünf Stunden Warten in den Beinen. „Léon, Léon, deine Fans sind da!“, singt eine Gruppe von katholischen Pfadfindern. Der Papst in Paris, niemand hätte eine solche Aufwartung erwartet, eine solche Aufregung.

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