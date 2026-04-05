Auf den ersten Blick sieht der Petersplatz aus wie jedes Jahr, zehntausende Blumen aus den Niederlanden, zehntausende Gläubige und Schaulustige aus aller Welt. Aber der Papst ist ein anderer.
Katholische Kirche„Wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder!“
Lesezeit: 4 Min.
Leo XIV. feiert sein erstes Ostern als Papst. In seiner Osterbotschaft nennt er keine Namen und spricht keinen Konflikt konkret an – und setzt dennoch seine Friedensappelle der vergangenen Wochen fort.
Von Elisa Britzelmeier, Rom
Lesen Sie mehr zum Thema