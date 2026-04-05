Zum Hauptinhalt springen

Katholische Kirche„Wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder!“

Lesezeit: 4 Min.

„Urbi et Orbi“: Der Pontifex spendet von der Loggia des Petersdoms aus den traditionellen Segen, der der Stadt Rom und dem Erdkreis gilt.
„Urbi et Orbi“: Der Pontifex spendet von der Loggia des Petersdoms aus den traditionellen Segen, der der Stadt Rom und dem Erdkreis gilt. ALBERTO PIZZOLI/AFP

Leo XIV. feiert sein erstes Ostern als Papst. In seiner Osterbotschaft nennt er keine Namen und spricht keinen Konflikt konkret an – und setzt dennoch seine Friedensappelle der vergangenen Wochen fort.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Auf den ersten Blick sieht der Petersplatz aus wie jedes Jahr, zehntausende Blumen aus den Niederlanden, zehntausende Gläubige und Schaulustige aus aller Welt. Aber der Papst ist ein anderer.

Zur SZ-Startseite

MeinungKatholische Kirche
:Papst Leo XIV. erteilt der US-Politik Nachhilfe zum Thema Gott und Krieg

SZ PlusKommentar von Annette Zoch
Portrait undefined Annette Zoch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite