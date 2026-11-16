Papst Leo XIV. hat zum Ende seiner Reise durch Südamerika ein eindringliches Plädoyer für den Umweltschutz gehalten. Bei einem Besuch im Amazonas -Gebiet in Peru warnte er vor einer Zerstörung des weltweit größten Regenwalds. Angesichts massiver Schäden durch Abholzung und Bergbau beklagte er eine „Markt- und Ausbeutungslogik, die das Gleichgewicht der Schöpfung aufs Spiel setzt“. In den vergangenen Jahren habe sich die Situation noch verschlimmert.

Bei einer Begegnung mit Vertretern der einheimischen Bevölkerung in der Stadt Pucallpa äußerte das Oberhaupt der katholischen Kirche auch Sorge über die Zukunft der am Amazonas lebenden Menschen. „Es ist nicht möglich, den Schutz des Amazonas-Regenwalds von der Sorge um die dort lebenden Völker zu trennen. Ganzheitliche Ökologie, soziale Gerechtigkeit und geistliches Leben gehen Hand in Hand.“

Leo XIV. hat die peruanische Staatsbürgerschaft

Der gebürtige US-Amerikaner fliegt nach einer zwölftägigen Reise durch Uruguay, Argentinien und Peru an diesem Montag nach Rom zurück. Für ihn war es auch eine Heimkehr: Vor seinem Wechsel in den Vatikan hatte er zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru verbracht. Er hat auch die dortige Staatsbürgerschaft. Emotionaler Höhepunkt war der Aufenthalt in seiner alten Bischofsstadt Chiclayo. Insgesamt nahmen nach Angaben der Behörden mehr als fünf Millionen Menschen an seinen Gottesdiensten teil.

Papst in Lateinamerika : „Padre Roberto“ ist zurück in Peru Hier war er Missionar und Bischof: Papst Leo XIV. wird in der peruanischen Stadt Chiclayo emotional empfangen. Aber auch ein dunkles Kapitel der Kirche begleitet ihn bis hierher. SZ Plus Von Elisa Britzelmeier und Annette Zoch ...

Bei seinem Besuch hatte Leo auch mit Kritik an Argentiniens Präsident Javier Milei und Perus Präsidentin Keiko Fujimori nicht gespart, die beide die Wirtschaft deregulieren und den Staat zurückdrängen wollen. Im Amazonas-Gebiet machte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken noch einmal deutlich, dass die Wirtschaft Grenzen brauche. Sozialer Frieden und ökologisches Gleichgewicht gingen Hand in Hand.

Gesundheitliche Bedenken wegen dünner Höhenluft

„Deshalb zerstört alles, was die Würde des Lebens verletzt, auch die Schönheit der Erde“, sagte der Papst. „Deshalb ist jede Ausbeutung von Arbeitskräften eine Ausbeutung der Umwelt. Deshalb ist Gewalt gegen die Bevölkerung Gewalt gegen die Erde, und Gewalt gegen die Erde ist Gewalt gegen die Bevölkerung.“ Leo kritisierte insbesondere eine wahllose Abholzung von Wäldern am Amazonas, Wasserverschmutzung durch Bergbau und auslaufendes Öl sowie Drogenhandel und Korruption. Auf diese Weise werde die Lebensgrundlage der Bevölkerung untergraben.

Der Amazonas ist mit 6400 Kilometern der zweitlängste Fluss der Welt. Er entspringt in den peruanischen Anden und fließt über Kolumbien und Brasilien in den Atlantik. Seine Nebenflüsse reichen in mehrere Nachbarländer hinein.

Zuvor hatte Leo auf einer Höhe von 3700 Metern in Cusco in den peruanischen Anden einen Gottesdienst gefeiert. Die Messe in der alten Inkastätte Saqsaywaman verfolgten nach Angaben des Vatikans etwa 100 000 Menschen, von denen viele eine lange Anreise auf sich genommen hatten. Zudem waren Hunderttausende auf den Straßen.

Nach seiner Krebsoperation vor einem Monat hatte es Bedenken gegeben, dass dem 71-Jährigen die dünne Höhenluft in den Anden zu schaffen machen könnte. Leo absolvierte die Messe jedoch ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Allerdings legte er auch kaum Strecken zu Fuß zurück, sondern ließ sich fahren. Nach Angaben der Ärzte ist er nach der Entfernung eines bösartigen Tumors in der Lunge wieder krebsfrei.

Am Montag steht in Perus Hauptstadt Lima noch eine weitere Messe unter freiem Himmel auf dem Programm. Dazu werden auf dem Gelände eines Militärflughafens wieder Hunderttausende erwartet. Anschließend geht es mit einem Flug von annähernd 15 Stunden ins mehr als 10 000 Kilometer entfernte Rom zurück.