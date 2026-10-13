Zum Hauptinhalt springen

Katholische KircheVatikan: Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs

Lesezeit: 4 Min.

Papst Leo XIV. am Dienstag auf dem Weg vom Vatikan zum Krankenhaus.
Papst Leo XIV. am Dienstag auf dem Weg vom Vatikan zum Krankenhaus.
Foto: Tiziana Fabi/AFP

Bei der Operation sei dem Papst ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden, sagt sein Arzt. Der Eingriff verlief gut, aber der Befund ist besorgniserregend.

Von Annette Zoch

SZ bei Google bevorzugen

Papst Leo XIV. ist ein bösartiger Tumor in der Lunge entfernt worden. Das teilte der Vatikan am späten Dienstagabend offiziell mit. In der Stellungnahme zitiert der Heilige Stuhl den operierenden Arzt des Pontifex, den Thorax-Spezialisten Stefano Margaritora: Der untere Lappen der rechten Lunge sei im Rahmen der Operation entfernt worden. Die anschließende histologische Untersuchung des Gewebes habe ergeben, dass es sich bei dem Knoten um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom handele. Es ist die häufigste Form von Lungenkrebs und trifft oft auch Nichtraucher.

Zur SZ-Startseite

Frankreich-Besuch
:„Sinnloses Gemetzel“: Papst beklagt zunehmende Barbarei in der Welt

In einer Grundsatzrede in Metz ruft Leo XIV. Europa dazu auf, der globalen „Abwärtsspirale“ entgegenzutreten. Er spricht auch darüber, was es aus seiner Sicht für den Frieden braucht.

SZ PlusVon Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite