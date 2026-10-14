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Kranker Papst„Das sind die Überraschungen Gottes“

Lesezeit: 5 Min.

Papst Leo XIV. im August in Rimini.
Papst Leo XIV. im August in Rimini.
Foto: STEFANO RELLANDINI/AFP

Nach der Krebsdiagnose von Leo XIV. sind altbekannte Sorgen wieder da. Wie wird die Erkrankung des Papstes seine Arbeit beeinflussen?

Von Annette Zoch

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Der Papst habe „eine ruhige Nacht“ verbracht: Die erste Stellungnahme des vatikanischen Presseamts nach der nächtlichen Krebsdiagnose war einsilbig.  Wie es für das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken nun weitergeht, ob der bösartige Lungentumor schon gestreut hat, ob der Papst eine Chemotherapie benötigt oder eine Bestrahlung – all das blieb zunächst noch unklar.

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