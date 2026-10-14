Nach der Krebsdiagnose von Leo XIV. sind altbekannte Sorgen wieder da. Wie wird die Erkrankung des Papstes seine Arbeit beeinflussen?

Der Papst habe „eine ruhige Nacht“ verbracht: Die erste Stellungnahme des vatikanischen Presseamts nach der nächtlichen Krebsdiagnose war einsilbig. Am Nachmittag meldete der Vatikan, der Papst laufe bereits wieder in seinem Zimmer in der Gemelli-Klinik herum. Die Ärzte hätten Bluttests und Röntgenaufnahmen des Brustkorbs gemacht, zudem habe Leo XIV. „Atemphysiotherapie“ bekommen. Der Genesungsprozess verlaufe „wie vorgesehen“.