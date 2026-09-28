In einer Grundsatzrede in Metz ruft Leo XIV. Europa dazu auf, der globalen „Abwärtsspirale“ entgegenzutreten. Er spricht auch darüber, was es aus seiner Sicht für den Frieden braucht.

Was war das nun: ein Appell oder schon ein politisches Manifest? Leo XIV. hat in einer Rede mit dem Titel „Die Wurzeln Europas für Frieden und Einheit“ im ostfranzösischen Metz die „immer barbarischeren“ Beziehungen zwischen den Staaten in der Welt gegeißelt. „Leider ist der Krieg heute sogar in Europa wieder ausgebrochen: ein neues ‚sinnloses Gemetzel‘, das jeden Tag unzählige zivile Opfer fordert“, sagte der Papst. Er meinte damit wohl den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, ohne ihn namentlich zu erwähnen.