Zehn Tage war Papst Leo XIV. nun auf Reisen durch mehrere afrikanische Länder. In der Weltkirche gilt Afrika als Vorbild: Dort erfährt die katholische Kirche noch starken Zuwachs, anders als in den vermeintlich gottlosen Staaten des globalen Nordens. Jeder fünfte Katholik weltweit kommt heute aus einem afrikanischen Land. In Afrika scheint die Glaubenswelt noch in Ordnung zu sein, zumindest aus Sicht vieler Traditionalisten in Rom.
Katholische KircheEs gibt Wichtigeres als die Sexualmoral, findet der Papst
Lesezeit: 2 Min.
Homosexuelle Paare dürfen sich in manchen katholischen Diözesen in Deutschland offiziell segnen lassen. Papst Leo XIV. ist damit nicht einverstanden – aber eigentlich sieht er andere Prioritäten.
Von Annette Zoch
Katholische Kirche:Papst Leo XIV. kritisiert Segensfeiern für Homosexuelle
Anders als Franziskus hat sich der neue Papst mit Interviews zurückgehalten – bis jetzt. Was er über homosexuelle Paare und die Rolle der Frau in der Kirche zu sagen hat, wird die Reformer in der Kirche nicht erfreuen.
Lesen Sie mehr zum Thema