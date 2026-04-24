Zehn Tage war Papst Leo XIV. nun auf Reisen durch mehrere afrikanische Länder. In der Weltkirche gilt Afrika als Vorbild: Dort erfährt die katholische Kirche noch starken Zuwachs, anders als in den vermeintlich gottlosen Staaten des globalen Nordens. Jeder fünfte Katholik weltweit kommt heute aus einem afrikanischen Land. In Afrika scheint die Glaubenswelt noch in Ordnung zu sein, zumindest aus Sicht vieler Traditionalisten in Rom.