Der Papst mahnt in seiner Enzyklika, dass Technologien nicht in den Händen weniger konzentriert sein dürfen. Aber er lädt den Vertreter eines KI-Unternehmens zur Präsentation seines neuen Lehrschreibens ein.

Für das, was der Papst an diesem Pfingstmontag macht, gibt es im Italienischen eine schöne Redensart: „Ci mette la faccia“. Er hält sein Gesicht hin, sagt man, wenn jemand öffentlich für etwas einsteht. Leo XIV. präsentiert seine neue Enzyklika „Magnifica Humanitas“ selbst. Damit bricht er mit einer Tradition: Bisher wurden Enzykliken meist in einer Pressekonferenz näher erläutert, aber in Abwesenheit des jeweiligen Papstes.