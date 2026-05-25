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Katholische KircheLeo XIV. und die Tech-Milliardäre

Lesezeit: 4 Min.

Ungewöhnlicher Gast bei der Präsentation der Enzyklika: Der Papst begrüßt Christopher Olah, Mitgründer des KI-Unternehmens Anthropic, der im Streit mit Donald Trump liegt.
Ungewöhnlicher Gast bei der Präsentation der Enzyklika: Der Papst begrüßt Christopher Olah, Mitgründer des KI-Unternehmens Anthropic, der im Streit mit Donald Trump liegt. Alberto Pizzoli/AFP

Der Papst mahnt in seiner Enzyklika, dass Technologien nicht in den Händen weniger konzentriert sein dürfen. Aber er lädt den Vertreter eines KI-Unternehmens zur Präsentation seines neuen Lehrschreibens ein.

Von Elisa Britzelmeier und Annette Zoch, Rom/München

Für das, was der Papst an diesem Pfingstmontag macht, gibt es im Italienischen eine schöne Redensart: „Ci mette la faccia“. Er hält sein Gesicht hin, sagt man, wenn jemand öffentlich für etwas einsteht. Leo XIV. präsentiert seine neue Enzyklika „Magnifica Humanitas“ selbst. Damit bricht er mit einer Tradition: Bisher wurden Enzykliken meist in einer Pressekonferenz näher erläutert, aber in Abwesenheit des jeweiligen Papstes.

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Leo XIV. veröffentlicht seine erste Enzyklika und gibt damit eine Art Regierungserklärung ab. Darin warnt er vor einer Konzentration der Technologie in wenigen Händen und vor neuen Formen der Sklaverei.

SZ PlusVon Elisa Britzelmeier und Annette Zoch

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