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Leo XIV. auf ReisenDie Argentinier feiern den Papstbesuch wie eine Erlösung

Lesezeit: 4 Min.

Der Papst grüßt seine Gemeinde. In Argentinien spekuliert man, diese Reise sei ursprünglich für Papst Franziskus geplant worden.
Der Papst grüßt seine Gemeinde. In Argentinien spekuliert man, diese Reise sei ursprünglich für Papst Franziskus geplant worden.
Foto: JUAN MABROMATA/AFP

In Argentinien wird Leo XIV. von zwei Millionen Menschen frenetisch begrüßt. Selbst Staatspräsident Javier Milei gibt sich versöhnlich – dabei hätte er allen Grund, beleidigt zu sein.

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Florian Ahrens’ Job ist es, Menschen die bestmögliche Bühne zu bereiten. Die Punkrocker von den Toten Hosen gehörten zum Beispiel schon dazu oder, im vergangenen Jahr hier in Buenos Aires, die 26-jährige argentinische Sängerin María Becerra. Seit diesem Montag nun hat die Arbeit von Ahrens höhere Weihen erfahren: Das gigantische Stahlkonstrukt, von dem aus Papst Leo XIV. seine erste Messe in Argentinien hielt, ist unter seiner Leitung entstanden.

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