Leo XIV. bricht mit einer Tradition von Franziskus und erholt sich in Castel Gandolfo. In anderen Punkten bleibt er dessen Erbe treu. Eine erste Bilanz des Wirkens des neuen Kirchenoberhauptes nach gut 50 Tagen.

Von Marc Beise, Rom

Die Hitzewelle in Europa hält auch die italienische Hauptstadt Rom in den Klauen, das Thermometer kratzt an der 40-Grad-Marke und macht das Leben in der Millionenstadt mühsam. Nicht von ungefähr verlassen zu dieser Zeit viele Römer die Stadt und fahren zu Verwandten und Freunden in die Berge oder ans Meer. Dabei geht es nicht mehr so selbstverständlich wie früher zum Strandurlaub an die Adria oder an das Tyrrhenische Meer – weil das immer teurer wird und die Italiener im Durchschnitt immer ärmer.