Papst Leo XIV. ist seit Mai im Amt. In päpstlichen Zeitspannen gerechnet ist das nur ein Wimpernschlag, in der modernen Welt aber eine Ewigkeit. Erst recht in Zeiten, in denen ein Donald Trump sein eigenes Land und die ganze Weltordnung auf den Kopf stellt. Mit Spannung war deshalb das erste päpstliche Schreiben jenes ersten US-amerikanischen Papstes erwartet worden. An diesem Donnerstag hat der Heilige Stuhl es vorgestellt. „Dilexi te“ heißt es, zu Deutsch: „Ich habe dich geliebt.“ Und es zeigt deutlich: Sozial- und gesellschaftspolitisch setzt Leo XIV. den von seinem Vorgänger Franziskus eingeschlagenen Weg fort.
Katholische KircheDer Papst fordert eine „radikale Parteinahme für die Schwächsten“
Lesezeit: 4 Min.
Der Vatikan hat das erste Lehrschreiben von Papst Leo XIV. veröffentlicht. Darin übernimmt der Pontifex die Kapitalismuskritik seines Vorgängers Franziskus – und blickt besorgt auf die USA.
Von Marc Beise und Annette Zoch, Rom/München
Trumps Maga-Bewegung:Wenn Politik mit Gottes Willen gleichgesetzt wird
Er hasse seine Feinde, sagt Donald Trump und widerspricht damit einem urchristlichen Gebot. Warum ihm trotzdem Hunderttausende Christen zujubeln – und wovor ein Bischof auch in Deutschland warnt.
