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Der Papst in Argentinien„Olé, olé, Leo, Leo“

Lesezeit: 4 Min.

Papst Leo XIV. auf der Plaza San Martín in Buenos Aires.
Papst Leo XIV. auf der Plaza San Martín in Buenos Aires.
Matias Baglietto/REUTERS

Auf seiner ersten Lateinamerika-Reise ist der Papst in Argentinien angekommen. Zu seinen Messen werden Hunderttausende Besucher erwartet. Von Staatspräsident Milei trennen Leo XIV. jedoch Welten.

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Der Heilige Vater ist gekommen, und für Juan Carlos ist das wie eine Erlösung. Nach 39 Jahren besucht ein Papst endlich Argentinien. Selbst Franziskus, geboren genau hier in Buenos Aires, ist während seines zwölfjährigen Pontifikats nicht ein einziges Mal in seiner Heimat gewesen. In knallbunten Farben prangt deshalb auf dem T-Shirt von Juan Carlos: „Willkommen in Argentinien, Leo XIV.“

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SZ PlusVon Elisa Britzelmeier

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