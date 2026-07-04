Als Erstes besucht der Papst den Friedhof. Er steht an den Gräbern, die an die vielen Menschen erinnern, die auf der Flucht nach Europa gestorben sind. Darunter etwa der kleine Yusuf, der nicht einmal sieben Monate alt wurde. „Why so soon“, steht an seinem Grab, warum so früh. Hier steht Papst Leo XIV. und betet, still und schweigend. Erst später wird er sich bejubeln lassen von den vielen Menschen am Straßenrand.