Papst Franziskus ist am Freitagvormittag mit einer seit Tagen anhaltenden Bronchitis in die römische Gemelli-Klinik gebracht worden. Das teilte das vatikanische Presseamt mit. Nach Audienzen am Morgen sei das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche für „notwendige diagnostische Untersuchungen“ ins Krankenhaus gebracht worden.