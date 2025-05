Wer war der Vorgänger, Leo XIII.?

Einen Papstnamen zu wählen ist immer auch eine Reverenz gegenüber Heiligen oder gleichnamigen Vorgängern. Leo ist in jedem Fall ein traditionsreicher. Vor allem Leo XIII. (1878-1903), bürgerlich Vincenzo Gioacchino Pecci, war ein bedeutender Papst. Er versuchte, die Kirche mit der modernen Welt zu versöhnen, nachdem sein Vorgänger Pius IX. jahrzehntelang einen Kurs von Abschottung und Verurteilung zeitgenössischer Ideen gefahren und mit dem Unfehlbarkeitsdogma viele erzürnt hatte.



Die erste päpstliche Sozialenzyklika „Rerum novarum“, in der sich Leo XIII. der drängenden Arbeiterfrage widmete, begründete die katholische Soziallehre. Vor allem galt Leo XIII. als „politischer Papst“. Er handelte ein Ende des verbissen geführten preußischen Kulturkampfs aus und strebte einen innerkirchlich heftig umstrittenen Ausgleich mit der französischen Republik an.



Bei seiner Wahl 1878 hatte man eigentlich nur einen Mann des Übergangs gesucht. Doch der „soziale Papst“ Leo XIII. starb erst 1903, im Alter von 93 Jahren, nach mehr als 25 Jahren im Amt. Was seinen Umgang mit Medien betrifft, war er höchst modern: Es gibt eine Schallplatten-Aufnahme von ihm, er gab ein Zeitungsinterview und er war der erste Papst, der gefilmt wurde.