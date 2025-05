Neuer Papst:Leo XIV. feiert diesen Freitag erste große Messe

Schon als Kind hat der neue Papst nach den Worten seines Bruders Priester werden wollen. „Er wusste es sofort. Ich glaube nicht, dass er es jemals hinterfragt hat“, sagte John Prevost dem US-Sender ABC . „Ich glaube nicht, dass er jemals an etwas anderes gedacht hat.“Der kleine Robert Prevost zelebrierte demnach nicht nur die Messe am heimischen Bügelbrett, das als Altar diente, sofern das Wort „zelebriert“ hier gerechtfertigt ist. Bereits in der ersten Klasse habe ihm ein Nachbar auch prophezeit, dass er der erste US-amerikanische Papst werden würde, erzählte John Prevost. Am Dienstag, einen Tag bevor die 133 Kardinäle zum Konklave schritten, habe er seinem Bruder Robert das Gleiche gesagt. Kardinal Prevost habe dies als „Unsinn“ bezeichnet: „Sie werden keinen amerikanischen Papst wählen“, zitierte ihn sein Bruder. „Er hat es einfach nicht geglaubt oder wollte es nicht glauben.“ Leo XIV. wuchs als jüngster von drei Brüdern in Dolton auf, einem Vorort im Süden von Chicago.John Prevost erwartet, dass sein Bruder in die Fußstapfen seines Vorgängers Franziskus treten und sich für die Benachteiligten und Armen einsetzen werde. „Ich denke, weil sie beide gleichzeitig in Südamerika waren – in Peru und in Argentinien – hatten sie die gleichen Erfahrungen in der Missionsarbeit und in der Arbeit mit den Unterdrückten.“