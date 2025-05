Amtseinführung für 18. Mai geplant

Der neue Papst Leo XIV. soll am 18. Mai ins Amt eingeführt werden. Um 10 Uhr werde es eine feierliche Messe auf dem Petersplatz geben, teilte der Vatikan mit. Zu der Zeremonie werden zahlreiche hochrangige Gäste aus aller Welt sowie Hunderttausende Pilger und Touristen erwartet. Dabei erhält Leo zuvor die päpstlichen Insignien: das wollene Pallium, eine Art Stola, die über dem Messgewand getragen wird, und den Fischerring.



Vor der Amtseinführung gibt es bereits am Sonntag, 11. Mai, das erste öffentliche Mittagsgebet mit Leo XIV. Am Montag folgt ein Treffen mit Pressevertretern, am Freitag, 16. Mai, eines mit den Botschaftern, die am Heiligen Stuhl akkreditiert sind. Die erste der wöchentlichen Generalaudienzen des neuen Papstes ist laut Vatikan für den 21. Mai geplant. Die päpstlichen Basiliken nimmt Leo XIV. nach und nach symbolisch in Besitz: am 20. Mai die Basilika Sankt Paul vor den Mauern, am 25. Mai die Lateranbasilika San Giovanni in Laterano und die Marienkirche Santa Maria Maggiore.