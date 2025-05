Papst Leo XIV. könnte der erste Papst mit afrikanischen Wurzeln seit dem fünften Jahrhundert sein. Das will das US-Portal „Black Catholic Messenger“ herausgefunden haben, das sich als Sprachrohr für die Anliegen afroamerikanischer Katholiken versteht. Mehrere Ahnenforscher haben demnach die Abstammung des früheren Kardinals Robert Francis Prevost bis in die schwarze Gemeinde von New Orleans im Süden der USA zurückverfolgt. Sie verweisen auf offizielle Daten des US-Statistikbüros. Der Bruder des Papstes, John Prevost, bestätigte die Ergebnisse der Recherche nach Angaben der New York Times, fügte allerdings hinzu, dass sich die Familie nicht als schwarz identifiziere.Die Mutter des Papstes, Mildred Martinez, sei Tochter schwarzer Grundbesitzer, heißt es in dem Bericht des Portals. Die Großeltern des Papstes mütterlicherseits seien der in Haiti geborene Joseph Martinez und die aus New Orleans stammende Louise Baquié, angeblich kreolischer Abstammung, gewesen. In den USA ist es üblich, dass man sich einer „Rasse“ zuordnet oder mit ihr identifiziert. Papst Leo XIV. habe sich bislang nicht in dieser Hinsicht geäußert, so der „Black Catholic Messenger“.