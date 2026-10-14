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Katholische KircheSteinmeier wünscht dem Papst vollständige Genesung

Die Statue vor der Gemelli-Hospital in Rom, in der Papst Leo XIV. an der Luge operiert worden ist, zeigt Johannes Paul II.
Die Statue vor der Gemelli-Hospital in Rom, in der Papst Leo XIV. an der Luge operiert worden ist, zeigt Johannes Paul II.
Stoyan Nenov/Reuters

Die Stimme des Papstes sei wichtig, sagt der Bundespräsident. Auch die Deutsche Bischofskonferenz wünscht dem Pontifex Kraft für die Heilung.

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht Papst Leo XIV. eine baldige und vollständige Genesung nach seiner Lungen-Operation. Er habe mit Sorge und Anteilnahme von der OP erfahren, sagte Steinmeier der Nachrichtenagentur KNA. „Die Stimme des Papstes zu den aktuellen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit ist für viele Menschen weltweit, auch in Deutschland, über die konfessionellen Grenzen hinaus von besonderer Bedeutung und wertvoll“, sagte Steinmeier hinzu. Ihm sei die persönliche Begegnung mit Leo XIV. im September 2025 in guter Erinnerung.

Auf den Social-Media-Kanälen der Deutschen Bischofskonferenz schrieb deren Vorsitzender, Bischof Heiner Wilmer, am Abend: „Wir wünschen dem Heiligen Vater nun vor allem Ruhe und Kraft für seine Genesung. In den kommenden Tagen werden wir ihn besonders in unsere Gebete einschließen.“

Papst Leo XIV. war am Dienstagmittag in der römischen Gemelli-Klinik angekommen. Dort wurde am Nachmittag ein bösartiger Tumor aus seiner Lunge entfernt. Eine histologische Erstuntersuchung hat laut Vatikan ergeben, dass es sich um ein Lungenadenokarzinom handelt; das ist die häufigste Form von Lungenkrebs, die oft auch Nichtraucher trifft.

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Katholische Kirche
:Vatikan: Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs

Bei der Operation sei dem Papst ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden, sagt sein Arzt. Der Eingriff verlief gut, aber der Befund ist besorgniserregend.

SZ PlusVon Annette Zoch

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