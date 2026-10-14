Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünscht Papst Leo XIV. eine baldige und vollständige Genesung nach seiner Lungen-Operation. Er habe mit Sorge und Anteilnahme von der OP erfahren, sagte Steinmeier der Nachrichtenagentur KNA. „Die Stimme des Papstes zu den aktuellen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit ist für viele Menschen weltweit, auch in Deutschland, über die konfessionellen Grenzen hinaus von besonderer Bedeutung und wertvoll“, sagte Steinmeier hinzu. Ihm sei die persönliche Begegnung mit Leo XIV. im September 2025 in guter Erinnerung.



Auf den Social-Media-Kanälen der Deutschen Bischofskonferenz schrieb deren Vorsitzender, Bischof Heiner Wilmer, am Abend: „Wir wünschen dem Heiligen Vater nun vor allem Ruhe und Kraft für seine Genesung. In den kommenden Tagen werden wir ihn besonders in unsere Gebete einschließen.“