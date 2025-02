Der Norditaliener Pietro Parolin führt die katholische Kirche, solange Franziskus in der Klinik liegt. Er ist die Nummer zwei in der Hierarchie – und ein Kandidat für die Nachfolge von Nummer eins.

Von Marc Beise

Der Papst ist einer der letzten absoluten Herrscher der Welt, er hat in weltlichen und geistlichen Dingen der katholischen Kirche das letzte Wort. Trotzdem darf man sich den Vatikan, wo diese Macht zusammenkommt, nicht als führungslos vorstellen in diesen Tagen, da Papst Franziskus schwer krank im Gemelli-Hospital abgeschirmt wird. Denn den Kirchenstaat führt geräuschlos wie immer Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, 70, den man die Nummer zwei im Vatikan nennen kann. Er teilt sich die Macht mit einigen anderen: etwa dem Camerlengo, dem Kardinalkämmerer, dem nach dem Tod eines Papstes eine besondere Rolle zukommt, und dem Dekan der Kardinäle, der ein Konklave vorbereiten würde. Und auch der Vatikan als Stadtstaat hat eine eigene Führung – und wird übrigens auf Anweisung von Franziskus vom 1. März an erstmals von einer Frau geleitet, der Franziskanerin Raffaella Petrini. Aber bei Kardinal Parolin laufen eben die Fäden zusammen.