Von Marc Beise, Rom

Morgens hatte der Papst noch vor dem Petersdom den Eröffnungsgottesdienst der Weltsynode absolviert, am Mittwochmittag veröffentlichte er sein neues Positionspapier zum Klimawandel. In dem Apostolischen Schreiben "an alle Menschen guten Willens über die Klimakrise", gegliedert in eine Einleitung und sechs Kapitel mit insgesamt 73 Punkten, äußert Franziskus seine große Sorge über die Zerstörung des Planeten und ruft die Menschen eindringlich zur Umkehr auf.