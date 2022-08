Papst Franziskus betritt am Sonntag die Basilika von Santa Maria di Collemaggio in L'Aquila. Dort betete er am Grab von Coelestin V., der 1294 als erster Papst freiwillig zurücktrat.

Von Oliver Meiler, Rom

Franziskus zeichnet das nächste Konklave vor. Und obschon er in jüngster Vergangenheit mehrmals Gerüchte dementiert hat, sich mit dem Gedanken eines sehr imminenten Rücktritts herumzutragen: Müsste doch bald ein Nachfolger bestimmt werden, so wäre das Wahlgremium nun satt bestückt. Nach der jüngsten Ernennung von zwanzig Kardinälen im Vatikan sind aus dem Kollegium in Purpurrot 132 jünger als 80 Jahre und damit wahlberechtigt. Das sind zwar zwölf mehr, als Paul VI. einmal als obere Grenze definiert hatte. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass die Vorgabe missachtet würde. Von diesen Wählern hat der argentinische Papst 63 Prozent selbst bestimmt: nämlich 83. Benedikt XVI. hatte 38 von ihnen ernannt, Johannes Paul II. elf.

Oder anders: Das kommende Konklave trägt das Gesicht des Papstes. Das liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache; im Fall von Franziskus heißt das: weniger Europa, dafür mehr Asien, Lateinamerika, Afrika. Unter den neuen Kardinälen stammen auch vier aus Ländern, die noch nie einen stellten: Singapur, Osttimor, Mongolei, Paraguay. Jorge Mario Bergoglio beruft auch weniger Theologen, Dogmatiker und Akademiker als seine Vorgänger, dafür mehr Hirten, Missionare, Pragmatiker.

Und er übergeht ganz gezielt große und mächtige Bistümer, die früher immer Kardinäle an ihrer Spitze hatten, gewissermaßen Gott gegeben, vor allem in Italien: Mailand, Turin, Genua, Venedig, Neapel, Palermo - alle sind gerade ohne Purpur. Am meisten Aufmerksamkeit wurde nun einem Italiener zuteil, der seit vielen Jahren im mongolischen Ulan Bator als Missionar arbeitet: Giorgio Marengo ist 48 Jahre alt und damit der jüngste Kardinal.

Die Spekulationen über einen möglichen Rücktritt rühren auch daher, dass sich Franziskus wegen eines Knieleidens fast nur noch im Rollstuhl fortbewegt. Am Rand seiner Reise nach Kanada vor ein paar Wochen sagte der Papst: "Die Tür (einer Demission, Red.) steht offen, sie ist eine der normalen Optionen." Er habe noch nicht daran gedacht, durch diese Tür zu gehen, aber das heiße nicht, dass er übermorgen nicht daran denken werde. "Gott wird entscheiden, aber ja, es stimmt: Die Tür ist offen."

Und dann hat der Papst am Sonntag in L'Aquila am Grab jenes Papstes gebetet, der als erster in der Kirchengeschichte zurückgetreten ist: Coelestin V. legte 1294 als erster Papst freiwillig sein Amt nieder. Auch Papst Benedikt XVI. betete wenige Jahre vor seinem Amtsverzicht im Jahr 2013 an diesem Grab. Bergoglio ist 85. Wäre es denkbar, dass die Kirche gleich zwei emeritierte Päpste gleichzeitig hätte? Franziskus sagte einmal, er würde nicht "emeritierter Papst" heißen wollen, sondern "emeritierter Bischof von Rom".

Die neuen Kardinäle und der amtierende Papst besuchten am Samstag Benedikt XVI. im Kloster in den Vatikanischen Gärten, in dem dieser lebt. Joseph Ratzinger ist jetzt 95.

Der in Ungnade gefallene Kardinal Becciu ist zurück - und gerührt

Zu den Feierlichkeiten für die neuen Kirchenfürsten oder "Prinzen der Kirche", wie die Kardinäle genannt werden, in der Basilika von San Pietro war auch ein prominenter Prälat geladen, der zuletzt unter Schande aus der vatikanischen Öffentlichkeit verschwunden war. Giovanni Angelo Becciu, 74 Jahre alt, einst mächtiger Kardinal aus Sardinien, saß in der ersten Reihe, zur Linken des Papstes. Der grüßte ihn so demonstrativ, dass es alle sehen konnten. Und Becciu war gerührt.

Vor zwei Jahren hatte ihn Franziskus zum Rücktritt gedrängt, offenbar in einem Zornausbruch, wie später bekannt wurde. Becciu wurde aus der römischen Kurie entfernt. Auch sein Recht, an einem Konklave teilzunehmen, verwirkte. Er wird verdächtigt, in seiner Zeit als Substitut des Staatssekretariats, der Zentralverwaltung des Vatikans, und damit als Zuständiger für die Investitionen des Kirchenstaats, fragwürdige Geschäfte getätigt zu haben.

Im Zentrum stand der Kauf einer Immobilie an der teuren Sloane Avenue in London, Hausnummer 60: Die alte Lagerhalle der Kaufhauskette Harrod's kostete 350 Millionen Euro und sollte in einen Komplex mit Luxuswohnungen umgebaut werden. Das war der Plan. Besonders anrüchig daran: Finanziert wurde der Erwerb auch aus dem Peterspfennig für die Armen. Makler und Broker verdienten viel Geld daran.

Anfang Juli nun verkaufte der Vatikan die Londoner Immobilie mit mehr als hundert Millionen Euro Verlust. Der Prozess im Vatikan läuft noch immer, zehn Personen sind angeklagt, unter anderem wegen Betrugs, Amtsmissbrauchs, Korruption und Geldwäsche. Einer der Angeklagten ist Becciu, der sich immer als Opfer bezeichnete und die Vorwürfe "absurd und grotesk" nannte. Das Urteil wird im Oktober erwartet. Doch der Papst mochte offenbar nicht warten. Seine Einladung an Becciu wirkt wie eine vorzeitige Rehabilitierung, wie ein Freispruch. Es ist, als wollte er aufräumen.

Becciu wird nun auch am außerordentlichen Konsistorium teilnehmen, zu dem Franziskus das gesamte Kardinalskollegium nach Rom gerufen hat. Während zweier Tage wird es Franziskus' Kurienreform besprechen, festgeschrieben ist sie in der Verfassung als "Praedicate Evangelium". Auch sie soll über das Pontifikat des Argentiniers hinausstrahlen.