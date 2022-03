Ukraine-Krieg:Die scheue Kritik des Papstes

Von Annette Zoch, München

Für westlich-säkulare Ohren mutet es befremdlich an: An diesem Freitag - dem Fest Mariä Verkündigung - will Papst Franziskus im Petersdom in Rom die Ukraine und Russland "dem unbefleckten Herzen Mariens weihen" - so hat es der Vatikan mitgeteilt. Zeitgleich werde der Sozialbeauftragte des Papstes, Kurienkardinal Konrad Krajewski, im weltweit wichtigsten Marienwallfahrtsort im portugiesischen Fatima die gleiche Liturgie feiern.