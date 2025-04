Zwei Tage nach dem Tod von Papst Franziskus wird sein Leichnam im Petersdom öffentlich aufgebahrt. In einer feierlichen Zeremonie ist er am Morgen um 9 Uhr vom Gästehaus des Vatikans, der Domus Sanctae Marthae (Haus der heiligen Martha), in den Dom überführt worden. Dort wird er drei Tage lang aufgebahrt – bis zur großen Trauermesse am Samstag, an die sich die Beisetzung anschließen wird.

Der Leichnam wird im Dom vor dem Hochaltar platziert. (Foto: Andrew Medichini/AP)

Im Petersdom kann sich dann bis Freitag jeder am offenen Sarg von Franziskus verabschieden. Erwartet wird, dass dies Zehntausende machen werden. Nach Angaben des Vatikans wird die Kirche dafür am Mittwoch von 11 Uhr bis Mitternacht geöffnet sein, am Donnerstag von 7 Uhr bis Mitternacht und am Freitag von 7 Uhr bis 19 Uhr.

Franziskus hat ein schlichteres Zeremoniell als in der Vergangenheit verfügt. Er wird – anders als etwa sein Vorgänger Benedikt XVI. im Januar 2023 – nicht auf einem Katafalk, also einer hohen Bahre, zu sehen sein, sondern in einem einfachen Holzsarg. Außerdem wird neben dem Sarg nicht der päpstliche Bischofsstab als Herrschaftssymbol liegen.

Durch das Hauptportal ist die Prozession in die Kathedrale gezogen. (Foto: Andrew Medichini/AP)

Überführt wurde der Sarg in einer Prozession über den Petersplatz vor dem Dom durch das Hauptportal in die Kirche. Die Zeremonie mit einem abschließenden Wortgottesdienst leitet Camerlengo Kevin Farrell, der päpstliche Kämmerer. Den Ablauf der Feierlichkeiten hat am Dienstag das Kardinalskollegium festgelegt, der Kreis aller derzeit in Rom weilenden Kardinäle, dem nun die Leitung der katholischen Kirche obliegt.

Bisher stand der Holzsarg in der Kapelle von Santa Marta, wo Franziskus während seines Pontifikats auch lebte. Dort konnten bislang nur wenige Menschen – darunter Kurienmitglieder, Kardinäle und am Dienstagabend auch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella – persönlich von Franziskus Abschied nehmen.

Der offene Sarg ist über den Petersplatz getragen worden. (Foto: Christoph Reichwein/Christoph Reichwein/dpa)

Der Argentinier, der die katholische Kirche mehr als zwölf Jahre lang geleitet hatte und zuletzt wochenlang wegen einer schweren Lungenentzündung gekämpft hatte, war am Ostermontag morgens gestorben. Als offizielle Todesursache wurden ein Schlaganfall und irreversibles Herzversagen genannt. Franziskus wurde 88 Jahre alt.