Der Tod von Papst Franziskus traf die meisten Argentinier im Schlaf. Als der Pontifex am Montag in Rom starb, war es in Buenos Aires noch nicht einmal 3 Uhr morgens. Und nach einem langen Wochenende mit Osterfeierlichkeiten, Familienfesten und asados, den traditionellen Grillpartys also, lagen die Menschen größtenteils noch in ihren Betten.

Doch Ostermontag ist kein Feiertag in Argentinien. Die Kinder haben Schule, Firmen, Fabriken und Geschäfte ganz normal geöffnet. Der Wecker klingelte also, die Menschen setzten Wasser oder Kaffee auf – und dann lasen oder hörten sie vom Tod von Franziskus, dem Oberhaupt der katholischen Kirche, Gottes Stellvertreter auf Erden, dazu aber eben auch ein Argentinier, so wie sie, Fußballfan und Mate-Tee-Trinker.

Jorge Mario Bergoglio war einst Bischof von Buenos Aires. Als er Papst wurde, titelte eine Zeitung: „Dios mio!“, mein Gott!

Als er 2013 zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, war dies für viele Menschen in dem südamerikanischen Land noch eine Überraschung. Dabei war Franziskus auch damals schon kein Unbekannter in seiner Heimat, im Gegenteil: Geboren als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, war er schon mit Mitte 30 Provinzial geworden, oberster Jesuit in Argentinien also. Später wurde er Erzbischof in der Hauptstadt, dann Kardinal und schließlich, am 13. März 2013, trat der Argentinier auf den Balkon über dem Petersplatz im Rom: „Brüder und Schwestern, guten Abend“, sagte der frisch gewählte Papst. Es sei die Aufgabe des Konklaves, einen Bischof für Rom zu finden. „Und diesmal sind sie dafür fast bis ans Ende der Welt gegangen“, so Franziskus.

Dort, in Argentinien also, ganz an der Südspitze Südamerikas, brach damals sofort ungläubiger Jubel aus. In Buenos Aires gab es spontane Hupkonzerte und die Fernsehsender unterbrachen ihr Programm für Eilnachrichten: „Der Papst ist Argentinier!“ Am darauffolgenden Tag konnte sich nicht einmal die linke und sonst kirchenkritische Tageszeitung pagina12 mit der Freude zurückhalten: „Dios mio!“, druckte sie groß auf ihre Titelseite. Mein Gott!

„Der Papst ist Argentinier“: der damalige Kardinal Jorge Mario Bergoglio 2008 in der U-Bahn von Buenos Aires. (Foto: Pablo Leguizamon/dpa)

Nun, etwas mehr als zwölf Jahre später, ist die Stimmung natürlich viel getrübter und auch gefasster. Es waren ja zum einen keine guten Nachrichten, die da aus Rom kamen, dazu waren sie für die allermeisten Menschen im Land aber auch nicht wirklich überraschend: Schon im Februar war der Papst ja ins Krankenhaus gebracht worden, Lungenentzündung, die Lage war kritisch und in den Kirchen in Buenos Aires fanden Bittgottesdienste statt.

Nur noch ein Viertel der Argentinier geht noch regelmäßig in die Kirche, den Trend konnte auch Franziskus nicht aufhalten

Nun, rund zweieinhalb Monate später, trifft man sich eben genau dort wieder, diesmal allerdings nicht um für eine schnelle Genesung zu beten, sondern um gemeinsam zu trauern. In der Kathedrale von Buenos Aires fand schon am frühen Morgen ein Messe für den verstorbenen Papst statt. Und anderswo in der argentinischen Hauptstadt versammelten sich Gläubige spontan vor Statuen der Heiligen Maria, um gemeinsam Rosenkränze zu beten.

Argentinien ist in Teilen immer noch ein gläubiges Land und es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass Fahrgäste sich bekreuzigen, wenn der Bus an einer Kirche vorbeifährt. Lag der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung Mitte des letzten Jahrhunderts allerdings noch bei über 90 Prozent, war er Anfang der Nullerjahre schon auf knapp drei Viertel zusammengeschrumpft. Und selbst ein argentinischer Papst konnte nichts daran ändern, dass es von da an immer weiter bergab ging: Heute bekennen sich weniger als zwei Drittel der Argentinier zum katholischen Glauben und nur ein Viertel von ihnen gibt an, überhaupt noch regelmäßig in die Kirche zu gehen.

Dieser Trend ist auch anderswo in Lateinamerika zu beobachten. Und während die Menschen in Argentinien im November 2020 wie vom Erdbeben erschüttert auf die Straßen liefen, nachdem sie erfahren hatten, dass der Fußballstar Diego Maradona verstorben war, blieben größere Tumulte nach dem Tod von Papst Franziskus bisher aus.

Der Papst reiste nach Aserbaidschan und Kuba, nur nach Argentinien kam er nicht mehr

Im Zentrum von Buenos Aires sind keine Massenveranstaltungen geplant, lediglich das Bild Bergoglios soll an den Obelisken im Herzen der Hauptstadt projiziert werden. In allen katholischen Schulen fiel dazu der Unterricht aus und die Regierung verhängte sieben Tage Staatstrauer.

Argentiniens Präsident Javier Milei galt lange als ein Kritiker des Papstes. Der rechts-libertäre Politiker hatte Franziskus vor seiner Wahl zum Staatsoberhaupt im November 2023 unter anderem als „Dummkopf“ bezeichnet und als „Vertreter des Bösen auf der Erde“: ein „lausiger Linker“ mit einer „Affinität für mörderische Kommunisten“.

Noch im Wahlkampf ruderte Milei dann aber zurück und nach seinem Amtsantritt kam es sogar zu einem Treffen zwischen den beiden Argentiniern. Am Montagmorgen schrieb der argentinische Präsident dann auf X, er habe mit „tiefer Trauer“ erfahren, dass Franziskus verstorben sei. „Trotz der Differenzen, die heute geringfügig erscheinen, war es für mich eine große Ehre, ihn in seiner Güte und Weisheit kennenlernen zu dürfen.“

Über Jahre hinweg hatten die Gläubigen in Argentinien gehofft, dass Papst Franziskus auch sie noch einmal besuchen würde. Doch während der Pontifex nach Ägypten und Aserbaidschan reiste, in die Schweiz und die Slowakei, nach Kasachstan, in die Demokratische Republik Kongo und viele Länder Lateinamerikas, darunter Chile, Kolumbien und sogar Kuba, trotz all dem machte er immer einen Bogen um Argentinien. Zu drängend waren anderswo wohl die Probleme, zu groß aber vielleicht auch immer die Angst vor einer Vereinnahmung durch die jeweilige Regierung vor Ort in Buenos Aires.

Nun ist es zu spät: Franziskus ist tot und die Katholiken trauern um den verstorbenen Papst, in Europa genauso wie in Afrika, Asien, Australien, Amerika und Argentinien, seiner Heimat „am Ende der Welt“.