Papst Franziskus spürt das Alter – und macht sich doch bald auf nach Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur: 40 000 Kilometer in zwölf Tagen. Warum nimmt er diese Strapazen auf sich?

Von Marc Beise, Rom

Der Papst ist alt, 87 Jahre, und er kämpft mit seiner Gesundheit. Meist sitzt Franziskus im Rollstuhl, Schmerzen in Knie und Hüfte verhindern langes Stehen und Gehen. Seine schwache Lunge ist anfällig für Infektionen; mehrfach in den vergangenen Jahren musste das katholische Kirchenoberhaupt im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt werden.