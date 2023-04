Von Marc Beise, Vatikan-Stadt

Speranza, Hoffnung - das ist ein Leitwort des diesjährigen Osterfests der christlichen Kirchen. Das ist einerseits nicht sehr originell, andererseits aber genau das richtige Signal in der aktuellen Zeit, die viele Menschen verzweifeln lässt. Die Krisen der Welt sind offensichtlich, zu der dramatischen Klimakrise hat sich die Rückkehr des Krieges in Europa und neuerdings die Eskalation der Lage in Israel gesellt. Der Papst hat dazu in Rom bei den Gottesdiensten zum wichtigsten Fest der katholischen Kirche ausdrücklich Stellung bezogen.