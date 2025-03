Erstmals seit mehr als vier Wochen hat der Vatikan ein Foto von Papst Franziskus veröffentlicht. Auf dem Bild sieht man den 88-Jährigen schräg von der Seite, vor dem Altar in der Kapelle im Privattrakt der Gemelli-Klinik in Rom sitzend. Franziskus trägt eine lila Priesterstola, er sitzt leicht eingesunken, seine Gesichtszüge sind kaum zu erkennen. Dort habe er am Sonntagmorgen selbst eine Messe konzelebriert, teilte das Vatikanische Presseamt mit.

Es ist das erste Mal seit seiner Einlieferung in die Klinik am 14. Februar, dass Franziskus auf einem Foto zu sehen ist. Dass es ein solches bislang nicht gab, befeuerte die Gerüchte über seinen Gesundheitszustand. Lediglich einmal, am 6. März, wurde eine Audiobotschaft des Papstes veröffentlicht. Mit brüchiger Stimme dankte er darin für die vielen Gebete für seine Gesundheit – und zwar in seiner Muttersprache Spanisch, nicht wie sonst üblich auf Italienisch.

Am Sonntag habe Franziskus tagsüber weiterhin Sauerstoff erhalten sowie die Physiotherapie der Atmungsorgane und motorischen Übungen fortgesetzt, teilte der Vatikan mit. Diese Behandlung tue dem 88-Jährigen gut; die Fortschritte der vergangenen Tage hätten sich bestätigt.

Franziskus befindet sich seit dem 14. Februar unter anderem wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in der Klinik. Zeitweise schwebte er in Lebensgefahr. Seit etwa zehn Tagen sprechen die Ärzte von Verbesserungen im Rahmen eines nach wie vor komplexen Krankheitsbildes.