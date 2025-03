Papst Franziskus kann an diesem Sonntag das Krankenhaus verlassen. Das teilten die behandelnden Ärzte mit. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit Mitte Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt. Franziskus soll dann in seiner Residenz im Vatikan weiterhin ärztlich betreut werden.

Zuvor schon war bekannt geworden, dass das Oberhaupt von weltweit mehr als 1,4 Milliarden Katholiken erstmals wieder öffentlich auftreten will. Dazu will sich Franziskus nach dem traditionellen Angelus-Gebet am Sonntag an einem Fenster der Klinik für einen Gruß und Segen zeigen. Der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, erklärte, dabei bleibe es. Erst danach werde der Papst das Krankenhaus verlassen und in den Vatikan zurückkehren.

Franziskus wird seit fünf Wochen im Krankenhaus behandelt. Zunächst litt er an einer Bronchitis, später entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung. In der Klinik erlitt er mehrere Anfälle akuter Atemnot. Seit der Einlieferung veröffentlichte der Vatikan nur ein Foto von ihm. Auf diesem ist Franziskus nur von hinten zu sehen.

Dieses von der Presseabteilung des Vatikans veröffentlichte Bild zeigt Papst Franziskus, wie er in der Klinik eine Messe feiert. (Foto: Uncredited/dpa)

Nach Angaben der Ärzte soll Franziskus zwei weitere Monate Ruhe halten. In seiner Residenz, der Casa Santa Marta, wird er auch weiterhin über einen Schlauch in der Nase mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt.

Kardinal: Neue Phase des Pontifikats beginnt

Sein Vorvorgänger Papst Johannes Paul II. (1920-2005) zeigte sich während einiger seiner vielen Krankenhausaufenthalte mitunter vom Fenster der Klinik aus und sprach einen Segen oder las eine Ansprache vor.

Aus Sicht des einflussreichen Kardinals Victor Fernandez beginnt nach der Entlassung des Papstes aus dem Krankenhaus eine neue Phase des Pontifikats. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche sei ein „Mann der Überraschungen“, sagte Fernandez. Er ist Chef der mächtigen Glaubensbehörde des Vatikans und gilt als Franziskus’ Vertrauter. Auf die Frage von Journalisten, ob ein Rücktritt zu ebendiesen Überraschungen gehören könnte, sagte Fernandez, das glaube er nicht. In den nun gut fünf Wochen in der Klinik habe der Papst „viele Dinge gelernt, die für die Kirche und die Welt noch wichtig sein werden“.

Auf die Behandlung habe der Papst gut angesprochen. Er müsse jedoch nach der wochenlangen Versorgung mit zusätzlichem Sauerstoff wieder lernen, richtig zu sprechen, so Fernandez. In den kommenden Wochen stehen im Vatikan die großen Osterfeierlichkeiten auf dem Programm.