Rezension von Annette Zoch

Erschöpfung, Zermürbung, ein Gefühl der Orientierungslosigkeit: Die Stimmung im Vatikan war in den vergangenen Monaten alles andere als gut. Das zumindest sagen zahlreiche Mitarbeiter der römischen Kurie, die Marco Politi anonym oder auch namentlich zu Wort kommen lässt. „Der Unvollendete. Franziskus’ Erbe und der Kampf um seine Nachfolge“ heißt sein neues Buch, das den „Herbst des Pontifikats“ von Franziskus einordnen will. Es könnte nicht besser in die Zeit passen. Vor allem, weil es nun - nach dem Tod von Franziskus - direkt in die Zukunft weist.