Das 86-jährige Kirchenoberhaupt wurde in der Gemelli-Klinik unter Vollnarkose am Darm operiert. Franziskus' Termine im Vatikan sind bis 18. Juni abgesagt.

Von Marc Beise, Rom

Papst Franziskus habe eine Darmoperation unter Vollnarkose am Mittwochnachmittag gut überstanden, das teilte das vatikanische Presseamt am Abend mit. Nach diesen Angaben dauerte der Eingriff in der römischen Gemelli-Klinik drei Stunden und verlief ohne Komplikationen.