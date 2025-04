So läuft die Trauerfeier ab

Begleitet von lateinischem Gesang wird der Sarg des Papstes auf den Petersplatz getragen, wo die Totenmesse stattfindet. Sie wird zelebriert vom Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re. Wie bei den meisten katholischen Beerdigungsfeiern wird vor dem Auszug das Lied „Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten“ (lateinisch: In paradisum deducant te Angeli) angestimmt.



Es folgt die Fahrt durch die Stadt zur Basilika Santa Maria Maggiore. Entlang der etwa sechs Kilometer langen Strecke haben die Menschen eine allerletzte Gelegenheit, von Papst Franziskus Abschied zu nehmen. Die letzte Überführung eines Papstes durch Rom fand im Jahr 1978 statt, als Paul VI. von seinem Sterbeort in Castelgandolfo zum Vatikan gebracht wurde.



Unter Leitung des Kämmerers Kardinal Kevin Farrell nehmen etwa 50 Geistliche sowie Angehörige und Freunde des Papstes an der Beisetzung in einer Seitenkapelle der Basilika Santa Maria Maggiore teil. Nach vier Psalmen folgen Bitten für den Verstorbenen und ein Vaterunser. Dann wird das Gebet „Requiem aeternam dona ei, Domine“ gesprochen. Beim Einsenken des Sarges in die Erde singen alle das Marienlied „Salve Regina“. Über die Beisetzung wird eine Urkunde angefertigt und verlesen. Damit endet die Trauerfeier für den Papst.