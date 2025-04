Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt

Steinmeier sieht Franziskus als Vorbild

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte nach der Trauerfeier in Rom in einem Gespräch mit Journalisten an Papst Franziskus: Was Franziskus den Menschen wirklich bedeutet hat, habe man in den vergangenen Tagen und Nächten gesehen, sagte Steinmeier. "Er war ein Papst, der Menschen berührt hat. Der ihre Herzen geöffnet hat." Seine Bescheidenheit, seine Spontanität, sein tiefer Humor und seine Barmherzigkeit hätten viele beeindruckt, sagte Steinmeier. Franziskus' Sorge und Liebe habe den Ausgegrenzten gegolten. Er sei bei Obdachlosen, in Flüchtlingseinrichtungen und auf der Insel Lampedusa gewesen. Franziskus sei ein Vorbild gewesen. "Eine Kirche der Barmherzigkeit ist das, was er gefordert hat, was er gelebt hat." Bei seinen Begegnungen habe er erlebt, dass der Papst besonders deutsche Dichtung und deutsche Musik gemocht habe. Steinmeier sagte, er habe sich durch diese Treffen bereichert gefühlt.