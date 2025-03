Papst Franziskus befindet sich nach Einschätzung seiner Ärzte nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Wie das vatikanische Presseamt mitteilte, haben die Mediziner ihre „verhaltene“ Prognose aufgehoben. Der 88-jährige Pontifex, der wegen einer Lungenentzündung behandelt wird, muss jedoch weiterhin in der Klinik bleiben.

In einer Mitteilung des Vatikans erklärten die behandelnden Ärzte, dass sie mit dem Verlauf der vergangenen Tage zufrieden seien. „Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist weiterhin stabil. Die in den vergangenen Tagen verzeichneten Verbesserungen haben sich weiter gefestigt“, hieß es wörtlich. Dies würden auch die aktuellen Blutwerte und andere medizinische Parameter belegen. Der 88-jährige Papst spreche gut auf die Medikamente an.

Trotz dieser Fortschritte bleibt Franziskus’ Gesundheitszustand nach Angaben der Ärzte weiterhin „komplex“. Daher müsse die Behandlung noch für einige Tage im Krankenhaus fortgesetzt werden. Einen möglichen Entlassungstermin nannten die Ärzte bislang nicht.

Papst Franziskus war Mitte Februar mit einer komplizierten Atemwegserkrankung in die römische Gemelli-Klinik eingeliefert worden. In den ersten Wochen verschlechterte sich sein Zustand mehrfach, zuletzt hatte er vor rund einer Woche zwei akute Anfälle von Atemnot. In dieser Zeit wurde er wiederholt mechanisch beatmet. Zudem erhielt er zusätzlichen Sauerstoff durch einen Schlauch in der Nase.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Zustand des Papstes nach Angaben des Vatikans allmählich stabilisiert. Fieber hatte Franziskus zuletzt nicht mehr. Öffentlich trat der Papst seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus nicht mehr auf. In einer kürzlich veröffentlichten Audiobotschaft bedankte er sich jedoch für die weltweiten Gebete und zeigte sich für die große Anteilnahme dankbar. Dabei wirkte seine Stimme merklich schwach. Mit seinen 88 Jahren ist der gebürtige Argentinier inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. An diesem Donnerstag ist es zwölf Jahre her, dass er als Nachfolger des deutschen Pontifexes Benedikt XVI. zum Kirchenoberhaupt gewählt wurde.