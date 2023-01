Bundeskanzler Olaf Scholz und (SPD) und weitere hohe Staatsvertreter werden zur Beisetzung des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. nach Rom reisen. Der aus Deutschland stammende Papst emeritus war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren gestorben. Benedikt XVI., mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, stand von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Die Trauerfeier zur Beisetzung ist für Donnerstag auf dem Petersplatz geplant. Beigesetzt wird Benedikt im Anschluss in der Krypta des Petersdoms. Weitere Trauergäste sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie die Präsidenten des Bundesrats und des Bundesverfassungsgerichts, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Stephan Harbarth. Die Bischofskonferenz hat den 27 katholischen Bistümern in Deutschland empfohlen, am Donnerstag gegen 11 Uhr bundesweit ein Trauergeläut zu ermöglichen.