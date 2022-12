Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus "sehr krank". Das berichtete der aktuelle Pontifex am Mittwoch zum Ende der Generalaudienz im Vatikan, ohne weitere Details zu nennen.

Bei diesem Anlass bat Franziskus um Beistand für seinen "sehr kranken" Vorgänger: "Denkt an ihn". Und er rief zu einem "besonderen Gebet" für den emeritierten Papst auf, "der in der Stille die Kirche unterstützt". Franziskus sagte: "Bitten wir den Herrn, ihn zu trösten und ihn in seinem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu unterstützen."

Benedikt XVI. ist 95 Jahre alt, er wurde 1927 als Joseph Ratzinger in Marktl am Inn geboren und wuchs in Oberbayern auf. Die katholische Kirche leitete er von 2005 bis 2013 als erster deutscher Papst seit fast fünf Jahrhunderten. Seit seinem überraschenden und historisch ziemlich einmaligen Amtsverzicht im Februar 2013 lebt er in einem früheren Kloster in den vatikanischen Gärten.

Seit Monaten heißt es, dass Benedikt körperlich schwach sei und kaum noch sprechen könne. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. In unregelmäßigen Abständen empfing Benedikt, der von seinem langjährigen Wegbegleiter Georg Gänswein sowie Ordensschwestern betreut wird, auch noch Besuch. Im Juni 2020 reiste er das letzte Mal nach Bayern, in seine alte Heimat, um in Regensburg von seinem sterbenden Bruder Georg Abschied zu nehmen.