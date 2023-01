Krieg in der Ukraine

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) will der Ukraine Schützenpanzer vom Typ "Marder" schicken.

Frankreich will der Ukraine Spähpanzer schicken. "Wir sollten uns jetzt unbedingt auch in Bewegung setzen", sagt Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann. Auch andere sehen Kanzler Scholz und die Bundesregierung in einer neuen Lage.