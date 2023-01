In der Panzerfrage ist die Bundesregierung in dieser Woche mit jedem Tag mehr unter Druck geraten. Wie weit ist die Diskussion eigentlich in den wichtigsten Partnerländern?

Von Peter Burghardt, Kathrin Müller-Lancé, Michael Neudecker und Hubert Wetzel

In der kommenden Woche wird es neue Gespräche über die Militärhilfe für die Ukraine geben. Unter Vorsitz des amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin werden sich die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe am kommenden Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz treffen. Klar, dass es dabei nicht nur um den Nachschub für bereits gelieferte Waffensysteme geht. Das heikelste Thema wird sicherlich die mögliche Lieferung schwerer Kampfpanzer sein. Eine einheitliche Antwort auf die dringenden Bitten der Ukraine haben die Regierungen in der Kontaktgruppe noch nicht gefunden. Vor allem die Deutschen sind unter Druck. Hier der Stand bei den wichtigsten Partnern: