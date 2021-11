Dem Bald-Kanzler ist es gelungen, wenig zu erklären und die Verwirrung in der Pandemiebekämpfung noch einmal zu verstärken. Und einigen scheint bereits jetzt die Geduld auszugehen.

Von Constanze von Bullion und Cerstin Gammelin, Berlin

Eine knallig-rot-bunte Kulisse, die Fragen kommen geschossen wie Popcorn aus einer Popcornmaschine. Der "Ganz-Bald-Kanzler" fängt sie auf wie in einem der großen Kinopappbecher, in dem sie als weitschweifige Antworten sanft nach unten rieseln. Es ist Dienstagabend kurz nach 17 Uhr, Olaf Scholz steht am gläsernen Tisch von Bild-TV, ihm gegenüber Paul Ronzheimer.