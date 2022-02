Trotz des Rückgangs der Infektionszahlen rechnet die Bundesregierung noch mit einem jahrelangen Kampf gegen das Coronavirus. "Wir werden noch sehr lange mit der Pandemie zu tun haben werden", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin . Denkbar sei ein Zeitraum von zehn Jahren. Es werde immer wieder auch schwere Ausbrüche mit Todesfällen geben. Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) warnte: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es noch weitere Covid-Wellen geben wird", sagte RKI-Vize-Chef Lars Schaade. Man wisse nicht, wie sie sich auswirken würden, der beste Schutz sei aber auf jeden Fall die Impfung. Nach Rekordständen gehen die Infektionszahlen zurück. Das RKI meldete am Freitag etwa 220 000 positive Tests binnen 24 Stunden.