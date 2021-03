Von Angelika Slavik, Berlin

Wer per Flugzeug nach Deutschland reisen will, muss künftig immer ein negatives Testergebnis vorlegen - unabhängig von der Corona-Lage im Abflugland. Das geht aus einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Das Papier, das das Ministerium an das Kanzleramt geschickt hatte, sah zunächst vor, dass die Testpflicht schon von diesem Freitag an gelten sollte. Im Lauf des Nachmittags hieß es aus dem Ministerium aber, die Regelung solle Sonntag um 0 Uhr in Kraft treten, damit Reisende sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen könnten. Urlauber, die über die Osterfeiertage ins Ausland verreisen, wären aber jedenfalls von der Testpflicht betroffen. Die Regelung sollte noch im Lauf des Donnerstags nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe beschlossen werden.

Konkret bedeutet die neue Regel, dass Reisende noch vor dem Abflug aus dem Urlaubsland einen Test machen und das Ergebnis ihrer Fluglinie vorlegen müssen. Ohne den Nachweis eines negativen Tests dürfen sich nicht befördert werden. Es soll demnach keine Möglichkeit geben, ungetestet ins Flugzeug zu steigen und sich erst nach der Ankunft in Deutschland testen zu lassen oder den Test mit einer Quarantäneverpflichtung zu umgehen. Bei einem positiven Testergebnis müssen sich Urlauber vor Ort in Quarantäne begeben. Die Kosten dafür und für die Tests müssen Reisende selbst tragen. Die Regelung gilt bei Flugreisen aus allen Ländern, und für Reisende aus Risikogebieten auch dann, wenn sie mit dem Zug oder mit dem Auto unterwegs sind.

Mit der Regelung, die zunächst bis 12. Mai gelten soll, setzt Spahn einen Beschluss um, den Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in der Nacht auf Dienstag getroffen hatte. Andere Beschlüsse dieser Nacht wurden mittlerweile zurückgenommen, allen voran die umstrittene Idee einer "Osterruhe". Weil dieser Vorschlag nun nicht umgesetzt werde, entfalle auch die Bitte an die Religionsgemeinden, Ostergottesdienste nur virtuell, aber nicht als Präsenzveranstaltung abzuhalten, stellte die Bundesregierung am Donnerstag klar. Die Kirchen hatten den Beschluss zunächst scharf kritisiert und auf Hygienekonzepte verwiesen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich von dem Vorstoß distanziert.

Kanzlerin Merkel rief indes die Bevölkerung zu häufigeren Tests auf. Jede Bürgerin und jeder Bürger könne sich mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen, sagte sie bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Dieses Angebot solle unbedingt wahrgenommen werden. Merkel drohte zudem der Wirtschaft mit Auflagen: Sollten nicht "an die 90 Prozent" der Betriebe die freiwillige Selbstverpflichtung umsetzen, würden zwei Tests pro Woche für alle Mitarbeiter verpflichtend eingeführt. Anfang April erwarte die Bundesregierung eine Aussage der Wirtschaft, wie viele Firmen die Tests für ihre Mitarbeiter in den Betrieben anböten, sagte Merkel. Die Regierung werde auch eigene Erhebungen machen. Die Lage sei insgesamt ernst, die neuen Virusvarianten gefährlicher: Man lebe praktisch in einer neuen Pandemie.