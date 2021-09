Von Peter Burghardt, Riems

Die Insel der Viren liegt an einem schmalen Damm in der Ostsee, gute Lage. Greifswalder Bodden, Mecklenburg-Vorpommern. Wildgrüne Buchten, null Touristen, Seevögel landen im Schilf. "Traumhaft", sagt Thomas Mettenleiter in seinem Büro mit Meerblick. Der Chef des Friedrich-Loeffler-Instituts könnte sich keinen schöneren Arbeitsplatz vorstellen, obwohl er es auf dieser Insel mit einer Serie des Schreckens zu tun hat. BSE, Vogelgrippe, Ebola, jetzt Corona. Und wer weiß, was noch kommt.