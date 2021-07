Von Nico Fried, Berlin

Die Bundesregierung will mit verstärkten Kontrollen einem neuerlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen durch Urlaubsreisen während der Sommerferien entgegenwirken. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte in Berlin, es gelte die klare Botschaft: "Wer einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden." Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben es die Deutschen "selbst in der Hand", ob nach einem schönen Urlaub auch eine schöne Zeit im Herbst folgen könne. "Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten als vor einem Jahr", so der Minister. Er verwies auf die Fortschritte in der Impfkampagne und darauf, dass mittlerweile Tests "en masse zur Verfügung" stünden.

Spahn erwartet, dass die als stark ansteckend geltende Delta-Variante in Deutschland noch im Juli 70 bis 80 Prozent der Infektionen verursachen wird. Daher sei es wichtig, das Impftempo aufrechtzuerhalten. Bislang sind nach Spahns Angaben in Deutschland zwei Drittel aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft. Doppelt geimpft seien 37,3 Prozent. Spahn betonte, nur eine vollständige Impfung schütze vor der Delta-Variante. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt deshalb inzwischen nach einer ersten Impfung mit Astra Zeneca möglichst schnell, frühestens aber nach vier Wochen, eine zweite Impfung mit dem Impfstoff von Moderna oder Biontech. Die Immunantwort bei diesen Kreuzimpfungen sei höher.

Um einen Eintrag des Virus aus anderen Ländern zu minimieren, gelte zudem die "vergleichsweise strikte" Einreiseverordnung, sagte Spahn. Sie sieht für Personen ohne vollen Impfschutz vor allem im Flugverkehr weitreichende Testpflichten vor. Für Einreisende aus Risikogebieten, Regionen mit hoher Inzidenz oder Virusvariantengebieten kann außerdem Quarantäne von bis zu 14 Tagen verhängt werden. Seehofer sagte: "Entscheidend ist, dass die Maßnahmen aus der Verordnung auch durchgesetzt werden." Bei Einreisen aus Staaten außerhalb der EU seien die Grenzkontrollen schon jetzt "lückenlos". Er habe die Bundespolizei zudem angewiesen, auch bei Einreisen aus Risikogebieten innerhalb Europas die Kontrollen zu verdichten.

Gesundheitsämter können auch Bußgelder verhängen

Spahn betonte, dass die Auflagen für Einreisende, die über den Luftweg nach Deutschland kämen, von den Gesundheitsämtern kontrolliert würden. Wegen des aktuell niedrigen Infektionsgeschehens müssten diese weniger Kontaktverfolgung betreiben. Die Gesundheitsämter könnten auch Bußgelder verhängen, so Spahn. Seehofer berichtete aus der eigenen Erfahrung während seiner Corona-Infektion, dass ihm vom Gesundheitsamt Ingolstadt bei Verstoß gegen die Quarantänepflicht eine Strafe von 25 000 Euro angedroht worden sei. "Da bleiben Sie dann schon lieber zu Hause", sagte der Minister.

Laut Seehofer stehen bei Einreisen auf dem Landweg vor allem Rückkehrer aus der Türkei, die über die Balkanroute nach Deutschland fahren, im Blickpunkt. Stationäre Grenzkontrollen seien aber nicht vorgesehen. Die "Verdichtung" der pandemischen Kontrollen solle eher durch Schleierfahndungen hinter den Grenzen geschehen, um den Verkehr nicht zu sehr zu beeinträchtigen. "Denn ich möchte nicht, dass wir Rückstaus bis Wien haben", sagte Seehofer.