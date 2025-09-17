2021 kaufte der Bund eine Million Packungen Paxlovid – und gab sie kostenfrei ab. Doch etliche Pharmazeuten verscherbelten das Medikament, offenbar auch nach China. Nun verfolgen Staatsanwälte spektakuläre Fälle in München und Frankfurt.

Von Christina Berndt und Markus Grill

Karl Lauterbach schwor auf Paxlovid. Das Medikament gegen Covid-19 habe bei ihm „gut gewirkt“, sagte der damalige SPD-Gesundheitsminister im September 2022 im Talk mit Markus Lanz. Er habe einen etwas schwereren Corona-Verlauf gehabt, mit Paxlovid aber seien „die Symptome sehr schnell zurückgegangen“. Doch der „Werbeblock für Paxlovid“, wie Lanz lästerte, hatte keine Wirkung: Das Medikament, von dem Lauterbach nach seinem Amtsantritt Ende 2021 eine Million Packungen eingekauft hatte, blieb in Deutschlands Apotheken ein Ladenhüter. Im ganzen Land wurde es kaum häufiger als 300 000-mal verschrieben. So berichtet der Apotheker Maximilian Wilke, dass in jeder seiner vier Berliner Apotheken im Schnitt gerade mal 15 Packungen über den Ladentisch gingen – während der gesamten Pandemie.