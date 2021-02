In einem Pflegeheim bei Osnabrück stecken sich 14 Frauen und Männer mit der britischen Mutante des Coronavirus an, obwohl sie geimpft wurden. Die gute Nachricht: Bisher weisen sie nur milde oder gar keine Symptome auf.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Am 25. Januar war das Alten- und Pflegeheim St. Marien bei Osnabrück durch mit der Impfung gegen Covid-19. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten die zweite Dosis erhalten, 14 Tage nach der ersten Dosis. Sie alle bekamen den Impfstoff von Biontech/Pfizer, die Wirksamkeit wird mit 95 Prozent angegeben. Und dann, Ende vergangener Woche, dies: Infektionen mit B.1.1.7, der britischen Variante des Coronavirus.

Am Sonntag machte die Meldung bundesweit die Runde, sie klang zunächst eher erschreckend. Bei einem Schnelltest von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung in Belm im Osnabrücker Nordosten war ein Befund positiv ausgefallen. Daraufhin wurden alle Frauen und Männer getestet, die dort wohnen oder arbeiten. Das Ergebnis: 14 Fälle von B.1.1.7 bei den ungefähr 100 Seniorinnen der Pflegestation. Die Betroffenen hatten sich also angesteckt, obwohl sie bereits geimpft worden waren. Die gute Nachricht in der schlechten, vorläufig jedenfalls: Die Infizierten haben bisher entweder gar keine Symptome oder nur milde, wie es aus der Geschäftsführung von St. Marien heißt.

Das gesamte Haus wurde unter Quarantäne gestellt. Auch die Familien des Personals müssen angesichts der Sorgen über B.1.1.7 vorsichtshalber in Quarantäne, manche von ihnen leben in Nachbarlandkreisen. Die 160 Angestellten des Alten- und Pflegeheims dürfen sich bis auf Weiteres nur noch zwischen Arbeitsplatz und Wohnung hin- und herbewegen, sie können auch ersatzweise in ein Hotel neben dem Pflegeheim ziehen.

In der Verwaltung des Landkreises Osnabrück war am Wochenende entsprechend viel los. Auch bei einem Discounter in Melle, ein paar Kilometer südöstlich von Belm, wurde die Version B.1.1.7 registriert. Das alles nährt die Gewissheit, dass sich die Mutante aus Großbritannien immer weiter in Deutschland ausbreitet.

"Wir werden mit dem Virus leben"

Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitag berichtet, in 5,8 Prozent ausgewerteter Untersuchungen B.1.1.7 entdeckt zu haben. Virologen und Virologinnen warnen davor, dass die ansteckenderen Mutanten sich durchsetzen, entsprechend zügig soll geimpft werden, was angesichts fehlender Impfstoffmengen derzeit ein Problem ist. Besonders betagte und pflegebedürftige Gruppen waren oder sind immerhin bevorzugt an der Reihe, mobile Impfteams besuchen die Unterkünfte, wobei der Wintereinbruch im Norden dieser Tage teilweise die Verteilung bremst. Auch in Niedersachsen hatte es im Zuge der Pandemie immer wieder Tote in Pflegeheimen gegeben, darunter 25 Opfer in Bramsche und 47 Opfer in Wolfsburg. Die Frage ist nun: Wie gut wirkt das Vakzin, in diesem Fall das von Biontech/Pfizer, wenn die mutierten Viren zuschlagen?

Im Haus St. Marien in Belm hat B.1.1.7 nachweislich vulnerable und frühzeitig mit zwei Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer geimpfte Menschen erreicht. Bleiben die Folgen weiterhin aus oder zumindest so sanft wie in den ersten Tagen seit der Diagnose, dann hieße das, dass diese Impfung zwar nicht immer oder schnell vor der Ansteckung schützt, aber wohl doch vor schweren, möglicherweise tödlichen Erkrankungen.

"Das muss kein Schreckensszenario sein, wir werden mit dem Virus leben", so Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Das Gesundheitsministerium solle Pflegeheime nach der zweiten Impfung genau überwachen, weil es sonst keine verlässliche Daten darüber gebe, wie gefährlich Mutationen für die Hochrisikogruppe seien. Auch der Bremer Virologe Andreas Dotzauer beruhigt. Nach der ersten Impfung, so Dotzauer, würden ungefähr zehn Tage vergehen, bis schützende Antikörper nachgewiesen werden, und auch nach der zweiten Impfung brauche es Zeit.

Die zuständigen Ärzte werden sehen, was B.1.1.7 für die 14 Infizierten von St. Marien bedeutet. "Wir können nicht in die Zukunft schauen", ist aus der Heimleitung zu hören, "das wird uns noch etwas begleiten."