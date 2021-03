Von Angelika Slavik, Berlin

Nach dem vorläufigen Aussetzen der Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astra Zeneca in zahlreichen EU-Staaten hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) das Präparat verteidigt. Man nehme die Berichte und die damit verbundenen Sorgen "sehr ernst", sagte die EMA-Direktorin Emer Cooke am Dienstag in einer Pressekonferenz und kündigte eine umfangreiche Prüfung an. Es sei allerdings nicht erwiesen, dass die Vorfälle tatsächlich in Zusammenhang mit der Impfung stünden. Experten der Behörde suchten derzeit die Antwort auf die Frage: "Sind das echte Nebenwirkungen oder ist es Zufall?" Bis Donnerstag soll die Überprüfung abgeschlossen sein, dann werde man die Öffentlichkeit informieren. Derzeit, so Cooke, gehe man weiterhin davon aus, dass "der Nutzen der Impfung höher ist als das Risiko".

Mehrere europäische Länder hatten den Einsatz des Astra-Zeneca-Wirkstoffs nach Berichten über schwere Nebenwirkungen ausgesetzt, auch Deutschland. Es sei das Vorrecht der Staaten, auf Basis ihrer nationalen Daten so zu entscheiden, sagte Cooke. Aber in der Behörde arbeiteten Experten aus allen 27 EU-Ländern, sie würden die bestmöglichen Entscheidungen treffen.

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag angekündigt, alle Astra-Zeneca-Impfungen vorerst auszusetzen. In Deutschland wurden sieben Fälle von Hirnvenen-Thrombosen gemeldet, die in Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten. In drei Fällen starben die Patienten. "Menschen entwickeln dauernd Thrombosen aus unterschiedlichsten Gründen", sagte EMA-Chefin Cooke. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es aber, das sei trotz der hohen Zahl an verimpften Dosen ein ungewöhnlich hoher Wert.

Die Verschiebung des Impfgipfels wurde von der Opposition kritisiert

Sollte der Astra-Zeneca-Wirkstoff seine Zulassung verlieren, wäre das ein herber Rückschlag für die Impfkampagne auch in Deutschland. Die Impfungen von Millionen Bürgern würden sich wohl deutlich verzögern. Wegen der unklaren Lage haben Bund und Länder den sogenannten Impfgipfel, der für Mittwochabend geplant war, verschoben. Eigentlich sollten in dieser Telefonkonferenz Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über einen Impfstart in den Hausarztpraxen beraten. Da bis zu einer Entscheidung der EMA über die weitere Zulassung des Astra-Zeneca-Vakzins Unsicherheit über die verfügbare Impfstoffmenge herrscht, soll der Gipfel erst danach stattfinden, möglicherweise am Freitag.

Die kurzfristige Verschiebung des Impfgipfels wurde von den Oppositionsparteien scharf kritisiert. "Genau in solch unklaren Situationen braucht es dringend mehr Austausch und Koordination", sagte die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Ähnlich argumentierte der Fraktionsgeschäftsführer der Linken, Jan Korte: "Wann, wenn nicht jetzt, muss über das Impfdebakel gesprochen werden?" Die Regierung habe offenbar "keinerlei Plan und Kraft mehr". Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus drängte auf Bund-Länder-Gespräche noch in dieser Woche.

Nicht nur die Verschiebung der Beratungen, auch das Aussetzen der Impfungen mit Astra Zeneca stieß auf Kritik, auch innerhalb der Regierungsparteien: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte, auf Grundlage der aktuellen Erkenntnisse überwiege der Nutzen des Impfstoffs "natürlich", besonders bei der älteren Zielgruppe. Erstimpfungen mit dem Wirkstoff könnten "Lebensretter" sein.

Die Unsicherheit über den Impfstoff fällt mitten in eine Zeit, in der die Infektionszahlen wieder ansteigen: Laut Dirk Brockmann, Epidemiologe am Robert-Koch-Institut, befindet sich die Pandemie in Deutschland wieder in einem exponentiellen Wachstum. "Wir sind genau in der Flanke der dritten Welle. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren", sagte er in der ARD. Indes soll die EU von Biontech/Pfizer kurzfristig weitere zehn Millionen Dosen Impfstoff bekommen. Damit seien allein von diesem Hersteller im zweiten Quartal insgesamt 200 Millionen Impfdosen für die 27 EU-Staaten zu erwarten, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel mit.